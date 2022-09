Der Anstieg der Verwendung von Bitcoin in der Wirtschaft

Lesezeit: 2 min

Eine der vielen Kontroversen über die Bitcoin-Technologie ist die Frage, wie sie im Wirtschaftsleben so schnell so beliebt wurde. Seit ihrer Einführung im Jahr 2009 hat diese Kryptowährung erhebliche Verbesserungen in der Weltwirtschaft bewirkt. Führend auf diesem Weg sind die Tech-Giganten PayPal, Microsoft, Visa und MasterCard. Aber das ist noch nicht alles, denn mehrere Länder haben Gesetze verabschiedet, die die Verwendung von Kryptowährungen in ihren Wirtschaftssystemen zulassen.