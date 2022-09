Lesezeit: 2 min

Einem Abgeordneten der Duma zufolge könnten die vier ukrainischen Gebiete, wo derzeit Referenden abgehalten werden, schon am Freitag von Russland annektiert werden.

Russlands Außenminister Lawrow sagte am Samstag vor der UN in New York, dass die neuen Gebiete unter dem „vollen Schutz“ Russlands stehen werden. (Foto: dpa)

Foto: Mary Altaffer