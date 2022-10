Wie sich Bitcoin auf Online-Unternehmen auswirkt

Lesezeit: 2 min

Seit der Erschaffung von Bitcoin, hat dieser einen bedeutenden Einfluss auf die Welt ausgeübt. Bitcoin wächst weiter, und es scheint, dass das Wachstum in nächster Zeit nicht aufhören wird. Darüber hinaus hat dieser digitale Vermögenswert Online-Unternehmen auf die eine oder andere Weise beeinflusst, und hier ist, wie er das tut.

Transaktionen erfordern minimale Gebühren

Wenn Sie eine Transaktion über PayPal oder eine Bank abwickeln, müssen Sie sich über Transaktionsgebühren Gedanken machen. Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen online kaufen und in herkömmlichen Währungen bezahlen, verlieren Sie viel Geld, weil Sie die Transaktionsgebühren bezahlen müssen.

Wenn Sie jedoch Waren und Dienstleistungen online kaufen, müssen Sie sich keine Sorgen über Bearbeitungsgebühren machen, wenn Sie mit Bitcoin bezahlen. Bei Bitcoin-Transaktionen fallen keine oder nur minimale Transaktionsgebühren an. Bitcoin ist in hohem Maße dezentralisiert, so dass jeder Handel keine menschliche Hilfe benötigt, da alles automatisiert ist. Eine Bitcoin-Transaktion ist schnell und beinhaltet keine Bestände oder Limits. Ein Bitcoin-Nutzer hat völlige Freiheit über sein Geld.

Andererseits profitieren nicht nur Bitcoin-Nutzer von den minimalen Transaktionsgebühren, sondern auch kleine und große Geschäftsinhaber. Der Austausch ist sicher und zuverlässig, so dass sich Bitcoin-Nutzer auf ihn verlassen können.

Verbesserte Sicherheit

Die Menschen ziehen Bitcoin-Transaktionen aufgrund der Sicherheit und Anonymität, die sie bieten, in Betracht. Jede Transaktion, die auf einer Website durchgeführt wird, ist anonym und unglaublich sicher, da dieses digitale Gut dezentralisiert ist. Der Bitcoin-Benutzer kann Geld in seiner Wallet aufbewahren, und niemand hat Zugang zu dieser. Die digitale Wallet benötigt auch keine persönlichen Informationen wie Namen, E-Mails oder Adressen. Die Verbesserung der Sicherheit dieses digitalen Vermögenswertes ergibt sich aus der Tatsache, dass alle Transaktionen verschlüsselt sind. Bitcoin verfügt über mehrere Verschlüsselungsebenen, die nur schwer zu knacken sind.

Außerdem können die Nutzer sicher sein, dass ihr Geld an die richtige Adresse geht, und die Unternehmen müssen sich keine Sorgen machen, dass jemand ihr Geld stiehlt.

Einfaches Abwickeln von Auslandsgeschäften

Menschen, die in Industriestaaten leben, haben leichter Zugang zu Banken und anderen Finanzinstituten als Menschen, die in unterentwickelten Ländern leben. Das Hauptziel von Bitcoin war es jedoch, solche Probleme zu lösen. Bitcoin ist im Wesentlichen ein Peer-to-Peer-Dienst. Daher gelangen die Gelder sicher an das gewünschte Ziel, ohne dass Finanzdienstleister involviert sind. Menschen, die in Entwicklungsländern leben, können uneingeschränkt an Online-Geschäften teilnehmen und mit Menschen aus entwickelten Ländern Geschäfte machen.

Darüber hinaus sorgt Bitcoin dafür, dass die Zeiten, in denen man Geld umtauschen oder Auslandsgebühren zahlen musste, vorbei sind, da es sich um dieselbe Währung handelt, die weltweit von Menschen für Zahlungen verwendet wird.

Schafft Vertrauen

Im Gegensatz zu traditionellen Banken steht bei Bitcoin der Kunde an erster Stelle. So sehr die Banken auch versuchen mögen, das Gegenteil zu behaupten, die Wahrheit ist, dass es keine anderen Finanzinstitute gibt, die den Menschen den vollständigen Zugang und die Kontrolle über ihre Finanzen ermöglichen. Außerdem sind Bitcoin-Transaktionen schnell, so dass Sie Zahlungen sofort senden und empfangen können.

Das Beste an sofortigen Bitcoin-Transaktionen ist, dass Sie Ihr Geschäft so führen können, wie Sie es wollen, da Banken oder andere Finanzinstitute sich nicht an die vorgeschriebenen Regeln halten müssen. Dieser digitale Vermögenswert ist extrem sicher, obwohl er nicht durch die FDIC versichert ist. Sie können die digitalen Schlüssel Ihrer Wallet problemlos sichern, Ihre Schlüssel verschlüsseln und Ihre Bitcoin sogar in einem Kühlhaus lagern. Es gibt auch eine Mehrfachsignatur-Funktion, mit der man sich vor Diebstahl schützen kann.

Fazit

Die Verwendung von Bitcoin zur Abwicklung von Online-Transaktionen bietet wahrscheinlich noch viele weitere Vorteile, wie z. B. sofortige Zufriedenheit und anregende Innovationen. Was auch immer dieser Artikel hervorgehoben hat, reicht aus, um jeden davon zu überzeugen, dass Bitcoin die Online-Unternehmen beeinflussen wird.