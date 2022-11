Studie: Bürgergeld könnte Fachkräftemangel verschärfen

Lesezeit: 3 min

Die Debatte um das Bürgergeld nimmt kurz vor der Abstimmung an Fahrt auf. Eine Studie des IfW legt nahe, dass das Bürgergeld massive Fehlanreize setzt – und so den Mangel an Fachkräften verschlimmern könnte.

Hubertus Heil (li., SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, und Bettina Stark-Watzinger (FDP), Bundesministerin für Bildung und Forschung, und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Worum es beim Bürgergeld geht

Warum das IfW beim Bürgergeld Fehlanreize sieht

Weshalb die Studie kurz vor Abstimmung zurückgezogen wurde article:full_access