Bank of England flutet den Markt mit Staatsanleihen

Lesezeit: 3 min

Die Bank of England hat in erheblichem Umfang Staatsanleihen an den Markt verkauft. Eine so gewagte Reduzierung der Bilanz wagt derzeit keine andere Notenbank.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Die Bank von England in der City of London. (Foto: dpa) Foto: Yui Mok

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Bank of England erhebliche Mengen Anleihen verkauft hat

Was das Besondere an diesen Verkäufen ist

Wie selbst die unnachgiebig straffende Fed derzeit viel vorsichtiger agiert article:full_access