Wird 2023 das Schicksalsjahr oder entspannen sich die globalen Krisen?

Lesezeit: 2 min

Das Jahr 2023 hat mit weiteren Verwerfungen begonnen und ein Ende ist nicht in Sichtweite. Die digital-finanziellen-Verwerfungen in Bezug auf den digitalen Euro und das politische diskreditieren von Kryptowährungen ist allgegenwärtig. Wird dieses Jahr die Finanzdiktatur noch weiter finalisiert? Derzeit wandern die Leistungsträger ab, es handelt sich hierbei nicht nur um Privatpersonen, auch Industrie- und Mittelständige Unternehmen orientieren sich neu. Die künstliche Intelligenz in Unternehmen wird immer weiterentwickelt und dadurch ist eine höhere Verfügbarkeit von Soft – und Hardware gegeben. Die Edmund Falkenhahn AG bietet mit der Dienstleistung MTS Money Transfer System seinen Lizenznehmern eine Verfügbarkeit von mindestens 99,5 % und hat 2023 erneut in neue Technik investiert um diese Standards zu festigen und ihren Lizenznehmern eine solide Bezahlplattform zur Verfügung zu stellen.

Edmund Falkenhahn AG Foto: Peter Matt