Höhere Rendite: Lohnen sich Unternehmensanleihen?

Unternehmensanleihen bringen mehr Rendite als Staatsanleihen, sind aber auch ausfallgefährdeter. Lohnt sich der Kauf?

Neben Staaten geben auch Unternehmen Anleihen aus, um sich zu finanzieren. Kleinanleger steckten im Jahr 2019 insgesamt 2,5 Milliarden Euro in die Schuldverschreibungen, wie die Bafin berichtet. In den Jahren 2016 und 2017 waren es sogar rund 4,5 Milliarden Euro. Laut den Finanzaufsehern könnte eine EU-Regulierung schuld am Rückgang sein, weil Unternehmen seither teils ein teures Basisinformationsblatt für eine Anleihe erstellen müssen.

