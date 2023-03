Lesezeit: 2 min

Gleich mehrere Tage war Staatschef Xi bei Putin in Moskau zu Gast. Die beiden Staatschefs schlossen mehrere Abkommen, die die Zusammenarbeit Russlands und Chinas festigen sollen.

Mehr zum Thema : Politik > Russland > China > Geopolitik > Benachrichtigung über neue Artikel : Politik

Russland

China

Geopolitik



Bei seinem Besuch in Moskau hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Russlands Präsidenten Wladimir Putin den Rücken gestärkt. Xi schloss am Dienstag neue Abkommen mit Putin. China hatte sich zuletzt als potenzieller neutraler Vermittler im Krieg in der Ukraine ins Spiel gebracht.

Das enge Verhältnis der beiden Machthaber lässt sich gut an einem Dialog ablesen, der am Ende eines Staatsdiners vor laufenden Kameras ablief. Dabei sagte Xi zu Putin: „Jetzt gibt es Veränderungen, die es seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat. Gemeinsam treiben wir diese Veränderungen voran.“ Putin erwiderte: „Ich stimme zu“, bevor der chinesische Präsident ihm zu Verabschiedung sagte: „Passen Sie bitte auf sich auf, lieber Freund.“ Xi: „Jetzt gibt es Veränderungen, die es seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat. Gemeinsam treiben wir diese Veränderungen voran.“



Putin: „Ich stimme zu“



Xi: „Passen Sie bitte auf sich auf, lieber Freund.“



Putin: „Gute Reise!“ pic.twitter.com/iuqthT9VCI— marc friedrich (@marcfriedrich7) March 22, 2023 Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Putin und Xi unterzeichnen Strategie-Abkommen

Bei einem festlichen Staatsakt im Kreml bekräftigten Putin und Xi Jinping ihre strategische Partnerschaft mit neuen Abkommen. Unterzeichnet worden seien zwei Abkommen über die Partnerschaft und über die strategische Zusammenarbeit der Nachbarn bis 2030, sagte Putin bei einem gemeinsamen Auftritt. Xi lobte die „konstruktiven Gespräche“ mit Putin und sprach von einem Ausbau des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland.

Bei den Verhandlungen ging es auch um den Krieg in der Ukraine. So lobte Putin das von vielen skeptisch aufgenommene Ukraine-Papier Chinas: „Wir finden, dass viele der Positionen des von China vorgebrachten Friedensplans mit den russischen Ansätzen übereinstimmen und als Grundlage für eine friedliche Lösung genommen werden können, sobald der Westen und Kiew dazu bereit sind.“

China hat zwar einen so Friedensplan für die Ukraine vorgelegt und betont immer wieder seine neutrale Position. Tatsächlich hat das asiatische Land seinen Verbündeten Russland nie für dessen Einmarsch in die Ukraine verurteilt. Für Putin kam der dreitägige Besuch aus Peking auch deshalb gelegen, weil er so zeigen konnte, dass er international nicht isoliert ist – trotz des Haftbefehls, den der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag kürzlich gegen ihn erließ.

Westen warnt China vor Waffenlieferungen an Russland

Außenministerin Annalena Baerbock zeigte sich enttäuscht über den Besuch von Xi in Moskau. Der Besuch wäre für China „eine Chance gewesen, um seiner Verantwortung und Rolle als ständiges Sicherheitsratsmitglied gerecht zu werden“, sagte die Grünen-Politikerin am Rande der Klausur der Grünen-Bundestagsfraktion in Weimar.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte China vor Waffenlieferungen an Russland. Ein solcher Schritt würde bedeuten, einen illegalen Krieg zu unterstützen und diesen zu verlängern, sagte der Norweger in Brüssel. Man habe bislang keine Beweise dafür gesehen, dass China Russland Waffen liefere, es gebe aber Hinweise darauf, dass Russland Waffen angefragt habe und Peking einen solchen Schritt in Erwägung ziehe.