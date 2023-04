Lesezeit: 3 min

Das Anbauverbot von Mohn in Afghanistan führt in Europa zu einem Mangel an Heroin. Drogenabhängige könnten nun auf das viel gefährlichere Fentanyl umsteigen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Im Jahr 2017 verzeichnete Afghanistan noch eine Mohn-Ernte mit rund 9000 Tonnen Opium. Das Anbau-Verbot bringt nun Fentanyl nach Europa. (Foto: dpa) Foto: Rahmat Gul

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie das Verbot in Afghanistan zustandekam

Wie gefährlich Fentanyl für Abhängige ist

Welche Vorteile Europa gegenüber den USA hat article:full_access