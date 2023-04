Lesezeit: 4 min

Nachdem Präsident Boric angekündigt hatte, dass er die Lithium-Branche in Chile verstaatlichen will, sind die Aktien der weltweit führenden Minen-Unternehmen eingebrochen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Solebecken, die sich in der SQM-Mine in der Atacama-Wüste im Norden von Chile langsam in Lithium verwandeln. (Foto: dpa)

Foto: Rodrigo Abd