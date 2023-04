BER Warnstreik: Montag keine Starts von Passagierflügen

Lesezeit: 2 min

Verdi hat das Luftsicherheitspersonal am Berliner Flughafen BER zu einem Warnstreik aufgerufen. Daher können dort am Montag keine Passagierflugzeuge abheben.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Terminal im Flughafen BER. Wegen einerm Warnstreik finden am Montag keine Starts von Passagierflügen statt. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel:

Am Flughafen Berlin-Brandenburg werden am Montag aufgrund eines Warnstreiks keine Passagierflüge abheben. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der...

article:full_access