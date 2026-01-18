Panorama

DWN-Wochenrückblick KW 03: Die wichtigsten Analysen der Woche

Im DWN Wochenrückblick KW 03 des neuen Jahres fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen Woche zusammen. Dafür haben wir die relevantesten Themen in unserem Podcast in einen klaren Zusammenhang gebracht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.01.2026 09:45
Lesezeit: 2 min
DWN-Wochenrückblick KW 03: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 03 2026. (Illustration: DWN)

Willkommen zu unserer neuen Folge! Heute blicken wir auf die großen Verschiebungen in der Weltwirtschaft, die Sorgen des deutschen Mittelstands und kuriose Rechtsfälle. Das erwartet Sie:

Die Themen im Überblick

1 Wie das Präsidentenamt zur Geldquelle wird

Trumps privater Goldrausch: Donald Trumps zweite Amtszeit entpuppt sich als finanzielle „Cashcow“, bei der er durch Krypto-Geschäfte und Medienanteile Milliarden verdient und damit demokratische Normen herausfordert.

2 Wie viel verdienen die Deutschen aktuell?

Deutschlands Gehalts-Check 2026: Der aktuelle Stepstone-Report verzeichnet gestiegene Löhne, mit Ärzten an der Spitze, während ein kommendes EU-Gesetz bald für radikale Transparenz bei Gehältern sorgen soll.

3 Ray Dalio warnt: 38 Billionen US-Dollar Schulden

Warnung vor dem US-Crash: Star-Investor Ray Dalio prophezeit angesichts von 38 Billionen Dollar US-Staatsschulden einen „wirtschaftlichen Herzinfarkt“ und rät Anlegern dringend zur Absicherung durch Gold und Diversifikation.

4 Großinsolvenzen erreichen neue Höchststände

Alarmstimmung in der deutschen Wirtschaft: Dem Standort Deutschland droht eine Welle von Großinsolvenzen, die zunehmend den industriellen Kern trifft und die Politik unter massiven Zugzwang setzt, strukturelle Probleme zu lösen.

5 Wenn eine einfache Quittung über Millionen entscheidet

Das „Quittungs-Testament“: Ein überraschendes Urteil des OLG München zeigt, dass selbst eine Darlehensquittung als letzter Wille gelten kann, wobei Experten dennoch dringend zu formaler Sauberkeit raten, um Erbstreitigkeiten zu verhindern.

6 Fleischriese Tönnies macht Traditionsbetrieb dicht

Aus für „Eberswalder Wurst“: Die Schließung des Traditions-Werks in Britz durch den Tönnies-Konzern entfacht eine hitzige Debatte über westdeutsche „Marktbereinigung“ im Osten und den Kampf um regionale Markenrechte.

7 Finanzielle Grenzen der Kriegsfinanzierung rücken näher

Russlands Kriegsökonomie wackelt: Die russische Wirtschaft gerät durch sinkende Energieerlöse und Stagnation unter Druck, hält den kostspieligen Krieg aber durch Steuererhöhungen und Rücklagen vorerst weiter am Laufen.

Warum diese Woche entscheidend war

Die Texte für diese dritte Woche des Jahres 2026 sind entscheidend, weil sie eine Gleichzeitigkeit von wirtschaftlichen Kipppunkten, geopolitischen Belastungsproben und tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen dokumentieren. Sie zeigen auf, wie in Deutschland, den USA und Russland politische und ökonomische Systeme an ihre Belastungsgrenzen stoßen.

Weitere Ausgaben des DWN-Wochenrückblicks sowie den aktuellen Podcast finden Sie auf der Podcast Übersichtsseite der Deutschen Wirtschaftsnachrichten.

Zur vorherigen Episode >>

Anzeige
DWN
Finanzen
Ripple startet RWA-Strategie, AMT DeFi-Verträge für erneuerbare Energien gehen live – XRP beginnt einen neuen Aufwärtszyklus
Finanzen Ripple startet RWA-Strategie, AMT DeFi-Verträge für erneuerbare Energien gehen live – XRP beginnt einen neuen Aufwärtszyklus

Mit der beschleunigten Einführung der RWA-Strategie (Real World Assets) durch Ripple entwickelt sich die Blockchain-Branche von reinem...

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

DWN-Wochenrückblick KW 03: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN
Panorama
Panorama DWN-Wochenrückblick KW 03: Die wichtigsten Analysen der Woche
18.01.2026

Im DWN Wochenrückblick KW 03 des neuen Jahres fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen...

Deutschlands Industrie am Wendepunkt: Strukturwandel prägt die Entwicklung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutschlands Industrie am Wendepunkt: Strukturwandel prägt die Entwicklung
18.01.2026

Die deutsche Industrie verharrt nach dem Abschwung in einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit. Handelt es sich um eine vorübergehende...

Speicherchips: Der wahre Engpass der Künstlichen Intelligenz
DWN
Technologie
Technologie Speicherchips: Der wahre Engpass der Künstlichen Intelligenz
18.01.2026

Jahrelang drehte sich im KI-Boom alles um Rechenleistung. Doch nun zeigt sich, dass nicht Prozessoren, sondern Speicherchips den Takt...

BDEW kritisiert Infrastruktur auf dem Silbertablett: Was sich nach dem Angriff aufs Berliner Stromnetz dringend ändern muss
DWN
Technologie
Technologie BDEW kritisiert Infrastruktur auf dem Silbertablett: Was sich nach dem Angriff aufs Berliner Stromnetz dringend ändern muss
18.01.2026

Nach dem Anschlag auf das Berliner Stromnetz übt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) scharfe Kritik an geltenden...

Kupferpreis treibt Fusion an: Rio Tinto plant Übernahme von Glencore
DWN
Finanzen
Finanzen Kupferpreis treibt Fusion an: Rio Tinto plant Übernahme von Glencore
17.01.2026

Die Dynamik auf den Rohstoffmärkten verschiebt derzeit die strategischen Gewichte in der globalen Industrie. Entsteht hier ein neuer...

Ölpreisgrenze: EU senkt Preisobergrenze für russisches Öl ab 1. Februar
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ölpreisgrenze: EU senkt Preisobergrenze für russisches Öl ab 1. Februar
17.01.2026

Der Westen zieht die Daumenschrauben bei russischem Öl weiter an: Ab Februar sinkt die Preisobergrenze erneut. Ziel ist es, Moskaus...

Geldanlage 2026: Welche Assets Anleger und Sparer im Blick behalten sollten
DWN
Finanzen
Finanzen Geldanlage 2026: Welche Assets Anleger und Sparer im Blick behalten sollten
17.01.2026

2026 bringt Anlegern neue Unsicherheiten – und neue Chancen. Zwischen schwankenden Börsen, geopolitischen Risiken und persönlichen...

Risiken für Hausbesitzer: Top-Ökonom Asmussen warnt vor Preisschock bei Versicherungsprämien
DWN
Immobilien
Immobilien Risiken für Hausbesitzer: Top-Ökonom Asmussen warnt vor Preisschock bei Versicherungsprämien
17.01.2026

Extreme Wetterereignisse verändern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa und belasten zentrale Sicherungssysteme. Warnt...