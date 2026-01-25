Panorama

DWN-Wochenrückblick KW 04: Die wichtigsten Analysen der Woche

Im DWN Wochenrückblick KW 04 aus dem Jahr 2026 fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen Woche zusammen. Dafür haben wir die relevantesten Themen in unserem Podcast in einen klaren Zusammenhang gebracht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
25.01.2026 19:00
Lesezeit: 2 min
DWN-Wochenrückblick KW 04: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 04 2026. (Illustration: DWN)

In dieser Episode blicken wir auf eine Welt im radikalen Umbruch, von geopolitischen Spannungen in Davos bis zu handfesten Risiken für den deutschen Mittelstand. Wir analysieren sieben zentrale Themenbereiche, die Politik und Wirtschaft derzeit in Atem halten:

Die Themen im Überblick

1 Hat Trump den Bezug zur Realität verloren?

Der Eklat von Davos: Internationale Spitzenpolitiker wie Emmanuel Macron kritisieren Donald Trumps geopolitische Alleingänge offen als „verrückte Ideen“ und fordern als Reaktion auf imperiale Tendenzen eine stärkere europäische Eigenständigkeit.

2 US-Präsident Trump gründet Friedensrat

Trumps Gegenentwurf zur UNO: Mit der Gründung eines exklusiven „Friedensrates“ spaltet der US-Präsident die Staatengemeinschaft, indem er treue Verbündete um sich schart, während Deutschland und Frankreich dem Gremium eine klare Absage erteilen.

3 Frankreich bewertet Machtverhältnisse in Europa neu

Machtverschiebung durch Aufrüstung: Deutschlands massives 500-Milliarden-Euro-Investitionsprogramm in die Bundeswehr sorgt in Frankreich für Unbehagen, da es die militärischen Kräfteverhältnisse in Europa verschiebt und den Wettbewerb in der Rüstungsindustrie verschärft.

4 Merz: Neues Zeitalter der Großmächte hat begonnen

Kanzler Merz im „Zeitalter der Großmächte“: Bundeskanzler Friedrich Merz schwört Europa auf eine härtere Gangart in einer von Macht dominierten Welt ein und droht den USA bei Zollkonflikten mit Gegenmaßnahmen, ignoriert dabei jedoch demonstrativ Trumps neuen Friedensrat.

5 Was tun, wenn der Blackout in Deutschland kommt?

Energie als Achillesferse: Die Gefahr von Blackouts und der geplante Stopp russischer Gasimporte bis 2027 zwingen Unternehmen dazu, ihre Energieversorgung durch Notstromsysteme und flexible Einkaufsstrategien radikal neu und krisensicher aufzustellen.

6 Experten an den US-Börsen: Goldpreis zu hoch

Märkte trotzen der Krise: Während Experten angesichts hoher Bewertungen vor Goldinvestments warnen und eine Diversifizierung weg von US-Aktien empfehlen, erleben europäische Immobilienwerte ein Comeback, und Rüstungsaktien gelten bereits als überhitzt.

7 Warum viele Unternehmen plötzlich keinen Kredit mehr erhalten

Kreditklemme durch Basel IV: Seit Anfang 2025 erschweren neue Bankenregularien die Kreditvergabe massiv, was insbesondere mittelständische Unternehmen ohne externes Rating vor ernsthafte Finanzierungsprobleme stellt.

Warum diese Woche entscheidend war

Es scheint, als drohe eine Zersplitterung der globalen Ordnung durch Trumps Gründung eines exklusiven „Friedensrates“ als Konkurrenz zur UNO. Gleichzeitig verdeutlichen die Themen dieser Artikel eine signifikante Verschiebung der innereuropäischen Machtbalance, da Deutschlands massive Aufrüstung das Verhältnis zu Frankreich belastet, während die Wirtschaft durch die Kreditklemme infolge von Basel IV und drohende Energieengpässe existenzielle Risiken bewältigen muss. Insgesamt beschreiben die Artikel den Eintritt in ein volatiles „Zeitalter der Großmächte“, in dem militärische Abschreckung, protektionistische Handelspolitik und die Sicherung kritischer Infrastrukturen die bisherigen diplomatischen Gewissheiten ablösen.

Weitere Ausgaben des DWN-Wochenrückblicks sowie den aktuellen Podcast finden Sie auf der Podcast Übersichtsseite der Deutschen Wirtschaftsnachrichten.

Zur vorherigen Episode >>

 

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

DWN-Wochenrückblick KW 04: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN
Panorama
Panorama DWN-Wochenrückblick KW 04: Die wichtigsten Analysen der Woche
25.01.2026

Im DWN Wochenrückblick KW 04 aus dem Jahr 2026 fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen...

Tesla-Aktie im Fokus: Roboter von Elon Musk verschlingen Millionen Tonnen Kupfer
DWN
Finanzen
Finanzen Tesla-Aktie im Fokus: Roboter von Elon Musk verschlingen Millionen Tonnen Kupfer
25.01.2026

Tesla wird an der Börse nicht für heutige Verkaufszahlen bezahlt, sondern für eine Zukunft aus Robotaxis und humanoiden Robotern. Doch...

BDI besorgt: Wirtschaftsstandort Deutschland im freien Fall – droht der große Kollaps?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft BDI besorgt: Wirtschaftsstandort Deutschland im freien Fall – droht der große Kollaps?
25.01.2026

Die industrielle Basis Deutschlands erodiert – langsam, aber unübersehbar. Der BDI warnt in ungewöhnlich scharfen Worten vor einem...

Cybersicherheit in Europa: EU baut mit GCVE eigene Sicherheitsdatenbank auf
DWN
Politik
Politik Cybersicherheit in Europa: EU baut mit GCVE eigene Sicherheitsdatenbank auf
25.01.2026

Die Europäische Union baut mit GCVE ihre digitale Sicherheitsarchitektur gezielt aus und setzt verstärkt auf eigene technische...

Bürotemperatur: Wie kalt darf es bei der Arbeit sein?
DWN
Finanzen
Finanzen Bürotemperatur: Wie kalt darf es bei der Arbeit sein?
25.01.2026

Kalte Hände, steife Schultern und die Konzentration sinkt: Wenn die Bürotemperatur zu niedrig ist, wird Arbeit schnell zur Belastung....

Europas Stromnetzausbau unter Druck: Netzengpässe gefährden die Energiewende
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Europas Stromnetzausbau unter Druck: Netzengpässe gefährden die Energiewende
25.01.2026

Europas Energiewende stößt zunehmend auf infrastrukturelle und regulatorische Grenzen. Entwickelt sich daraus ein Engpass, der...

Elon Musk: KI nächstes Jahr smarter als Menschen – Strommangel größtes Problem
DWN
Technologie
Technologie Elon Musk: KI nächstes Jahr smarter als Menschen – Strommangel größtes Problem
25.01.2026

Künstliche Intelligenz könnte bereits in diesem Jahr intelligenter sein als der Mensch. Das sagt Tesla-Chef Elon Musk. Gleichzeitig warnt...

Warren Buffet plant den Nachlass: Warum er 99 Prozent seines Vermögens nicht vererbt
DWN
Panorama
Panorama Warren Buffet plant den Nachlass: Warum er 99 Prozent seines Vermögens nicht vererbt
25.01.2026

Warren Buffett setzt bei seinem Nachlass bewusst auf Verantwortung statt Vermögenssicherung. Was sagt dieses Verständnis von Reichtum...