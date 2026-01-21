Politik

Deutschlands Aufrüstung: Frankreich bewertet Machtverhältnisse in Europa neu

Deutschlands sicherheitspolitischer Kurs verändert die strategische Ordnung Europas. Welche Folgen hat diese Entwicklung für das Verhältnis zu Frankreich und die Rolle Deutschlands in Europa?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.01.2026 05:54
Lesezeit: 4 min
Deutschlands Aufrüstung: Frankreich bewertet Machtverhältnisse in Europa neu
Deutschlands Aufrüstung verändert die sicherheitspolitischen Kräfteverhältnisse in Europa (Foto: dpa). Foto: Fabian Sommer

Im Folgenden:

  • Warum Deutschlands Aufrüstungsprogramm das strategische Gleichgewicht in Europa verändert.
  • Weshalb Frankreich mit Unbehagen auf die wachsende militärische Stärke Deutschlands blickt.
  • Wie die Verschiebung der sicherheitspolitischen Rollen zwischen Deutschland und Frankreich Spannungen erzeugt.

