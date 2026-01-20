Politik

Grönland-Streit und offener Handelskrieg: Was steckt in der „Handelsbazooka“ der EU?

Droht Europa der nächste große Handelskonflikt mit den USA? In Brüssel wächst der Druck, auf neue Zolldrohungen entschlossen zu reagieren. Doch welche Optionen hat die EU wirklich – und was bedeutet das für deutsche Unternehmen, Märkte und Investoren, wenn aus Politik ein Wirtschaftskrieg wird?
Autor
avtor
Albina Kenda
20.01.2026 10:52
Aktualisiert: 20.01.2026 18:13
Lesezeit: 2 min
Grönland-Streit und offener Handelskrieg: Was steckt in der „Handelsbazooka“ der EU?
Lastkraftwagen werden am Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen mit Containern beladen (Foto: dpa). Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

  • Warum setzt die US-Regierung Zölle als Druckmittel gegen Europa ein?
  • Welche Branchen könnten bei neuen US-Zöllen zuerst getroffen werden?
  • Wie würde die EU mit Gegenmaßnahmen konkret reagieren?

avtor1
Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

