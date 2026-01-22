Politik

US-Präsident Trump gründet Friedensrat: Wer teilnimmt und wer ablehnt

Trumps neuer "Friedensrat" sorgt international für Diskussionen. Während Ägypten, Albanien und Argentinien sofort zusagen, halten Deutschland, Frankreich und Italien sich zurück. Wer dabei ist, wer nicht, und wer noch zaudert.