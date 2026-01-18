Technologie

BDEW kritisiert Infrastruktur auf dem Silbertablett: Was sich nach dem Angriff aufs Berliner Stromnetz dringend ändern muss

Nach dem Anschlag auf das Berliner Stromnetz übt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) scharfe Kritik an geltenden Transparenzpflichten, die aus Verbandssicht sensible Netzdaten öffentlich zugänglich machen.
Autor
Carsten Schmidt
18.01.2026 05:51
Lesezeit: 4 min
Außenansicht der BDEW-Geschäftsstelle: Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft kritisiert die bestehenden Transparenzpflichten rund um Infrastrukturen (Foto: BDEW).

Im Folgenden:

  • Warum sind sensible Netzdaten überhaupt öffentlich einsehbar?
  • Wie gefährlich ist der Infrastrukturatlas für Strom, Gas und Wasser?
  • Welche Gesetze zwingen Netzbetreiber zur Offenlegung von Trassen und Standorten?

