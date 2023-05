Experten sehen gravierende Mängel bei Cybersicherheit in Deutschland

Lesezeit: 2 min

Für die Verfolgung von kriminellen Hackern sind die Behörden in Deutschland aus Sicht von Experten aktuell nicht gut aufgestellt. Ohne eine effektive Strafverfolgung sei das Problem aber nicht zu lösen, sagte Stefanie Frey von der Firma Deutor Cyber Security Solutions am Mittwoch bei einer Anhörung im Digitalausschuss des Bundestages.

Wer schon einmal die Cybercrime-Abteilung eines Landeskriminalamtes besucht habe, wisse, dass das kein attraktiver Arbeitsplatz sei für die Fachkräfte, die man für die Aufklärung solcher Straftaten dringend bräuchte. Auch die Gehälter seien da zu niedrig. Misbah Khan, Innenpolitikerin der Grünen, sagte: „Unser Ziel ist es, die Cybersicherheitsarchitektur neu zu ordnen. Derzeit gibt es zu viele Strukturen und Akteure, die aneinander vorbeiwirken.“ Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sei dafür prädestiniert, um - wie von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgeschlagen - die bisher fehlende Funktion als Zentralstelle einzunehmen.

Glaubwürdigkeit des BSI muss sich erhöhen

Um das Vertrauen in und die Glaubwürdigkeit des BSI zu erhöhen, müsse es zudem unabhängiger werden. In einer Stellungnahme der Stiftung Neue Verantwortung hieß es: „Um den Beitrag verschiedener staatlicher Akteure genau zu definieren, sollte eine nationale Cybersicherheitsstrategie gemeinsam mit den Ländern erarbeitet werden. Darin sollten die Zuständigkeiten und Beiträge der Länder zur Erreichung erbracht werden.“

Wie kann man sich aber schon jetzt schützen?

Unterschätzen oder ignorieren sollte man die Gefahr von Cyberangriffen also nicht, denn schließlich gibt es Anbieter wie zum Beispiel CyberGhost VPN. Der Dienst gehört zu den weltweiten Marktführern bei digitaler Privatsphäre und Sicherheit und bietet solide Sicherheit zum kleinen Preis. Das ist das Ergebnis der Fachleute aus der heise-Redaktion, die den Dienst im vergangenen Jahr einem ausführlichen Test unterzogen haben. Die darin zusammengefassten Vorteile des 2004 gegründeten Unternehmens überzeugen: So umfasse das Servernetz von CyberGhost mehr als 8.700 Server in 91 Ländern, darunter Spezialserver für Gaming, Torrents sowie Streaming. Abonnenten können außerdem auf bis zu sieben Geräten gleichzeitig surfen. Apps gebe es für die gängigen Mobil- und Desktopsysteme, Konsolen sowie Smart-TVs. Auch der Zugriff auf Streamingportale ist mit CyberGhost möglich. Und das für nicht wenige User Entscheidende: „Im Vergleich zu anderen VPN-Diensten ist CyberGhost extrem günstig – sofern man zu einem längeren Abo bereit ist.“

Vertrauenswürdigster VPN-Anbieter und viele Vorteile

Ob zu Hause oder im Ausland, Sie haben immer Zugang zu Ihren Lieblingsinhalten, denn CyberGhost VPN ist mit über 40 Streaming-Plattformen kompatibel. Das Angebot des in Rumänien – und damit außerhalb des Einflussbereichs von Überwachungsallianzen – ansässigen Dienstes überzeugt weltweit: „Wir haben mehr als 38 Millionen Menschen als Nutzer und sind stolz darauf, laut Trustpilot als vertrauenswürdigster VPN-Anbieter zu gelten“, berichtet das Unternehmen.

Die Datenschutz- und Sicherheitsvorteile von CyberGhost VPN zeigen das anschaulich. Sie verbessern die Privatsphäre eindrucksvoll. Mit nur einem Klick kann zum Beispiel die eigene IP-Adresse verborgen und die Internetverbindung verschlüsselt werden. Der Anbieter erklärt außerdem: „Unsere tokenbasierten Dedizierten IPs gewährleisten volle Privatsphäre und Sicherheit. Das von uns entwickelte System der statischen IP bietet dir die gleiche Anonymität, die du von gemeinsam verwendeten IP-Adressen gewohnt bist.“ Es gibt keine komplizierten Anleitungen – alles kann selbst erledigt werden. CyberGhost VPN ist für alle Betriebssysteme verfügbar, von Windows bis macOS, Android, iOS und andere. Außerdem kann ein Abonnement bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen und ein Kauf ist für die Kunden sorgenfrei möglich, da es eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie und einen 24/7 Kunden Support in mehreren Sprachen gibt. Erfahren Sie hier noch mehr über die lukrativen Angebote von CyberGhost VPN: [www.cyberghostvpn.com]