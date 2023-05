Lesezeit: 4 min

Das Rennen um das Präsidentenamt zwischen Amtsinhaber Erdogan und seinem Herausforderer Kilicdaroglu war knapp - und geht wohl in eine zweite Runde. Am Ende könnten die Stimmen der Deutschtürken das Zünglein an der Waage sein.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Am Abend der Wahl fahren Anhänger des bislang amtierenden türkischen Präsidenten Erdogan in Duisburg-Marxloh mit ihren Autos über die Straßen, Hupkonzerte ertönen, türkische Flaggen werden geschwenkt. (Foto: dpa) Foto: Christoph Reichwein

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie das vorläufige Wahlergebnis in der Türkei ausfiel

Welche Rolle der ultrakonservative Drittplatzierte spielen könnte

Warum es am Ende auf die Stimmen der Deutschtürken ankommen könnte article:full_access