Terroranschlag in Brüssel: Attentäter tot, viele Fragen offen

Lesezeit: 3 min

Mehr als zwölf Stunden hielt Brüssel den Atem an: Ein bewaffneter Attentäter war auf freiem Fuß, erschoss mitten in der Stadt zwei Menschen. Die Behörden müssen sich nun auf unbequeme Fragen gefasst machen. Und welche Rolle spielt der Konflikt in Israel?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Belgische Polizisten patrouillieren am auf dem Grand Place. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Brüssel haben die belgischen Behörden den Täter gefasst. (Foto: dpa) Foto: Martin Meissner

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum der mutmaßliche Attentäter polizeibekannt war

Was sich in der Nacht in Brüssel ereignet hat

Warum den Behörden schwere Vorwürfe gemacht werden article:full_access

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.