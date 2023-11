Lesezeit: 2 min

Nach zehn Jahren mit den Grünen will die CDU in Hessen nun Koalitionsverhandlungen mit SPD aufnehmen. Die Schnittmengen seien dort einfach größer, so CDU-Chef Rhein.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will von den Grünen zur SPD schwenken. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die CDU den Wechsel erklärt

Welche Politikfelder offenbar ausschlaggebend sind

Wie Bundesinnenministerin Faeser in den Vorgang verwickelt ist article:full_access