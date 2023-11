Lesezeit: 2 min

Die Häuser wurden einst vor allem von gut situierten Privatinvestoren errichtet und galten als Kapitalanlage des wohlhabenden Bürgertums. Noch heute sind viele dieser Zinshäuser in Familienbesitz und werden zumeist für Erbengemeinschaften von professionellen Hausverwaltungen betreut. Und gelten plötzlich sogar wieder als hip, werden von Investoren als stabile Anlageklasse in Krisenzeiten gesucht. Nach Angaben der Deutschen Pfandbriefbanken seien die Umsätze jüngst wieder um erfreuliche 40 Prozent gestiegen.

Mietskasernen wie an der Stephanstraße in Leipzig/Sachsen sind Zinshäuser: In die Jahre gekommen, aber bei steigenden Mieten seit jeher eine Anlage-Klasse für sich. (Foto. dpa)

Foto: Jan Woitas