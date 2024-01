Lesezeit: 1 min

In einem ersten, zaghaften Schritt hat die Politik begonnen, sich einem Problem anzunehmen, das seit mehr als 30 Jahren nicht nur bekannt, sondern in all den Jahren der Untätigkeit immer größer geworden ist: Die Rede ist von der demografischen Entwicklung in Deutschland und ihren dramatischen Folgen für die Rentenversicherung.

Der Ruhestand, den wir uns für uns ausmalen, ist mit dem aktuellen Rentensystem nicht umzusetzen. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas