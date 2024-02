Lesezeit: 4 min

Vor einem Monat löste eine brisante Recherche zu einem nicht öffentlichen Treffen von Rechtsextremen und einigen Parteimitgliedern konservativer Parteien in Potsdam ein politisches Beben aus - vor allem in der Bürgerschaft, die es seither zu Tausenden auf die Straße zieht. Die Folgen in der Analyse!

Deutschland demonstriert: Teilnehmer des Dresdner Aktionsbündnisses „Wir sind die Brandmauer Dresden“ auf dem Theaterplatz. (Foto. dpa) Foto: Daniel Schäfer

Lesen Sie in diesem Artikel: Wer für die Recherche verantwortlich war

Warum keiner den Bericht juristisch in Frage stellt

Welche Konsequenzen die AfD zieht article:full_access