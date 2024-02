Portfolio-Tracking für Privatanleger: Neue Wege bahnen sich an

Lesezeit: 4 min

Die professionelle Verwaltung von Wertpapierdepots war jahrelang eher institutionellen Investoren vorbehalten: Nur über unternehmensintern aufgesetzte Tools oder über kostenpflichtige Dienstleister konnte ein Grad an Professionalisierung erreicht werden, der den Ansprüchen gerecht worden ist.

Dass ähnliche Software und Tools auch einmal für Privatanleger zur Verfügung stehen würden, war damals kaum abzusehen.

Und doch ist es so: Das Portfolio-Tracking für Privatanleger befindet sich in einer Phase der Innovation und Transformation. Traditionelle Methoden des Portfolio-Managements für Privatanleger (wenn sie überhaupt vorhanden waren) werden zunehmend von neuen Ansätzen abgelöst, die auf fortschrittlichen Technologien und Datenanalyse basieren.

So können auch private Anleger, welche lediglich beispielsweise in Aktien oder ETFs investieren, Zugang zu Depotverwaltungssoftware erhalten.

Digitalisierung des Finanzsektors als Schlüssel-Element

Ein Schlüsselfaktor bei der Veränderung des Portfolio-Trackings für Privatanleger ist die fortschreitende Digitalisierung des Finanzsektors. Apps und Plattformen, die sich auf Portfolio-Tracking spezialisiert haben, ermöglichen es Anlegern, ihre Investitionen in Echtzeit zu überwachen, historische Performance-Daten abzurufen und benutzerdefinierte Analysen durchzuführen. Diese Tools bieten eine erhebliche Transparenz und Kontrolle über das Portfolio, was es den Anlegern ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Anlagestrategien kontinuierlich anzupassen.

Darüber hinaus haben künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) eine zunehmend wichtige Rolle im Portfolio-Tracking eingenommen. Denn nicht nur die reine Verwaltung eines Depots ist entscheidend: Fortgeschrittene Algorithmen können große Mengen von Finanzdaten analysieren, um Muster und Trends zu identifizieren, die für die Performance eines Portfolios relevant sind. Teils lassen sich daher sogar Prognosen mit solchen Portfolio-Tools erstellen.

Viele solcher sogenannten Portfolio Tracker stehen mittlerweile sogar als kostenlose Tools zur Verfügung: Lediglich bei Premium-Versionen ist mit Kosten zu rechnen.

Ein weiterer Trend im Portfolio-Tracking für Privatanleger ist die Integration von sozialen und kollaborativen Elementen. Manche Plattformen ermöglichen es Anlegern, ihre Portfolios mit anderen Nutzern zu teilen, Erfahrungen auszutauschen und von der Meinung der Masse zu profitieren. Zwar sind nicht alle Tools auf solche sozialen Aspekte ausgelegt, jedoch kann das durchaus hilfreich sein, um das eigene Portfolio zu verwalten.

Je nach Stimmung an den Börsen sowie der Entwicklung von Indizes wie dem DAX ist das Interesse an solchen Portfolio Tools schwankend. Generell zeigen die steigenden Nutzerzahlen jedoch eindeutig, dass das Interesse an solcher Börsen-Software wächst.

Tools zur Verwaltung mehrerer Depots gleichzeitig

Möchte man ein ganz konkretes Beispiel nehmen, so wird unter anderem die Depot-Analyse bei Trade Republic sowie bei anderen Brokern deutlich vereinfacht. Nicht nur die Analyse-Möglichkeiten von Portfolios werden stark erweitert, sondern auch der schnelle Überblick wird erleichtert.

Mit dem Aufkommen von innovativen Neobrokern hat sich die Landschaft des Portfolio-Trackings für private Anleger ohnehin verändert, da hier neue Zielgruppen erschlossen worden sind. Diese Broker haben nicht nur den Handel mit Aktien, ETFs und anderen Wertpapieren demokratisiert, sondern bieten auch eine Nachfrage nach Analyse-Möglichkeiten. Nur durch die Nutzung fortschrittlicher Analysewerkzeuge und benutzerfreundlicher Schnittstellen ermöglichen bestimmte Tools es Anlegern, ihre Portfolios detailliert zu verfolgen und zu optimieren.

Eine der herausragenden Funktionen solcher Portfolio Tracker ist die Möglichkeit, einen ganzheitlichen Überblick über alle Depots hinweg zu erhalten. Anleger können ihre verschiedenen Wertpapierdepots und Konten von verschiedenen Anbietern in einer einzigen Plattform zusammenführen und verwalten. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, sich bei verschiedenen Anbietern anzumelden und zwischen verschiedenen Apps hin- und herzuwechseln, um den Gesamtüberblick über ihr Portfolio zu behalten.

Dass nicht alles Gold ist, was glänzt, zeigen jedoch Hinweise der Verbraucherzentrale: Beim Thema Geldanlage ist immer eine gewisse Vorsicht geboten.

Früher nur für Profis, heute für Privatanleger

Früher waren fortschrittliche Portfolio-Tracking-Tools und -Technologien hauptsächlich institutionellen Investoren vorbehalten. Diese Institutionen verfügten über die Ressourcen und das Fachwissen, um auf komplexe Analyseplattformen und Datenbanken zuzugreifen, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafften. Private Anleger hingegen hatten oft nur begrenzten Zugang zu solchen Ressourcen und waren auf weniger ausgefeilte Tracking-Mechanismen angewiesen.

In den letzten Jahren hat sich dieses Bild jedoch stark verändert. Dank des Fortschritts in der Technologie und der zunehmenden Demokratisierung des Finanzwesens stehen nun auch privaten Anlegern leistungsstarke und frei zugängliche Tools zur Verfügung. Plattformen und Apps, die sich auf Portfolio-Tracking spezialisiert haben, bieten eine breite Palette von Funktionen, die es Anlegern ermöglichen, ihre Investitionen in Aktien, ETFs, Anleihen und andere Wertpapiere genau zu verfolgen und zu analysieren.

Das geht Hand in Hand mit anderen Entwicklungen: Während früher Postident die häufigste Art der Verifizierung war, bieten Broker heutzutage vermehrt digitale Lösung an: So gibt es zum Beispiel kein Postident bei Trade Republic und nur noch digitale Lösungen zur Verifizierung.

Ähnliche Entwicklungen der Digitalisierung sieht man auch bei Portfolio-Tracking-Tools: Solche Tools verwenden fortschrittliche Algorithmen und Datenanalyse-Techniken, um Anlegern Einblicke in die Performance ihrer Portfolios zu geben. Sie bieten Echtzeit-Aktualisierungen, historische Datenanalysen, Risikobewertungen und sogar Vorhersagemodelle, die dabei helfen können, zukünftige Entwicklungen abzuschätzen. Darüber hinaus sind viele dieser Plattformen benutzerfreundlich gestaltet und bieten intuitive Benutzeroberflächen, die es auch unerfahrenen Anlegern ermöglichen, von den Funktionen zu profitieren.

Verfügbarkeit als Meilenstein für private Investoren

Die einfache und kostengünstige Verfügbarkeit dieser frei zugänglichen Tools hat einen bedeutenden Wandel im Bereich des Portfolio-Trackings für private Anleger eingeleitet. Sie haben nun die Möglichkeit, auf dem gleichen Spielfeld wie institutionelle Investoren zu agieren und von ähnlichen Analysen und Erkenntnissen zu profitieren.

Natürlich lassen sich jedoch auch einfache Aufgaben wie die reine Verwaltung von Depots damit vornehmen: Auch das ist ein häufiger Anwendungsfall.

Dies trägt dazu bei, die Spielregeln des Investierens zugunsten der breiten Masse zu verändern und den Zugang zu Finanzinformationen und -analysen zu demokratisieren. Infolgedessen können private Anleger besser informierte Entscheidungen treffen und ihre finanziellen Ziele effektiver verfolgen.

Wohin geht es noch mit Portfolio Tools?

Der Markt für Portfolio-Tools hat bereits eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen, aber es gibt noch Raum für weiteres Wachstum und Innovation. Zukünftige Entwicklungen könnten sich in Richtung einer verbesserten Integration und Interoperabilität bewegen, wodurch Anleger nahtlos zwischen verschiedenen Plattformen und Diensten navigieren können, um einen umfassenden Überblick über ihre Finanzen zu erhalten.

Weiterhin könnten wir eine verstärkte Personalisierung sehen, unterstützt durch Fortschritte in der künstlichen Intelligenz. Diese Personalisierung könnte dazu führen, dass Anleger maßgeschneiderte Empfehlungen für Asset-Allokation, Risikomanagement und Anlagestrategien erhalten.

Darüber hinaus könnten zukünftige Portfolio-Tools auf eine breitere Palette von Datenquellen zugreifen, darunter nicht-traditionelle Daten wie soziale Medien und IoT-Geräte. Dies könnte zu fortschrittlicheren Analysen und prädiktiven Modellen führen, die Anlegern helfen, Markttrends frühzeitig zu erkennen. Mit dem Aufkommen von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen könnte sich der Markt auch auf diese neuen Anlageklassen ausdehnen, wobei Tools zur Verwaltung und Analyse von Krypto-Portfolios an Bedeutung gewinnen könnten.

In Summe bleibt es sicherlich spannend, was Privatanleger beim Portfolio-Tracking in den nächsten Jahren noch erwarten dürfen.