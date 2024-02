Lesezeit: 2 min

Die Ukraine muss sich gerade an mehreren Abschnitten der Kriegsfront mit Russland zurückziehen, weil ihren Truppen die Munition für ihre Artilleriegeschosse ausgeht. Ein Drama, wenn man überlegt, wie lange in den USA und Europa bereits über ausreichend Nachschub und den Aufbau neuer Waffenproduktionen diskutiert wird. Jetzt kommt - ganz nebenbei - heraus, dass in den Vereinigten Staaten reichlich Munition unnütz herumliegt. Was ist da nur los?

Artillerie-Shells werden dringend benötigt - nicht nur in der Ukraine, sondern auch Israel braucht sie wie hier an der Grenze zum Libanon (Foto: dpa) Foto: epa Ancho Gosh

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Dänemark aushelfen will

Wie Tschechiens Ministerpräsident Petr Pavel die Konferenz überraschte

Warum der Chef von Rheinmetall sich an der Ehre gepackt fühlt article:full_access

