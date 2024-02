Wirtschaftsleistung in Deutschland: BIP schrumpft Ende 2023

Lesezeit: 1 min

In Deutschland herrscht weiterhin Konjunkturflaute. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, also die Wirtschaftsleistung, schrumpfte im vierten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent.

Container stehen im Chempark Leverkusen vor Industrieanlagen: Wirtschaftsleistung in Deutschland ist Ende 2023 geschrumpft. (Foto:dpa) Foto: Oliver Berg

Das Statistische Bundesamt bestätigte am Freitag vorläufige Daten. "Damit hat die deutsche Wirtschaft das Jahr 2023 im Minus beendet. Im Schlussquartal bremsten die rückläufigen Investitionen die...

