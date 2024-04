Lesezeit: 11 min

Wie wäre es mit einem grandiosen Urlaub im Juni? Zur Halbzeit des Jahres einfach mal durchatmen und an einem Ort sein, wo dich ein leichtes und unbeschwertes Gefühl trägt? Wie wäre es, wenn du dich und deine liebsten Reisebegleiter mit einem Urlaub bei ROBINSON verwöhnst?

Hier sind die besten Clubs für deinen Halbzeit Urlaub bei ROBINSON: ROBINSON ESQUINZO PLAYA

Euer always sunshine zuhause. Vielleicht lasst euren Alltag beim Surfen mit genau dem richtigen Wind hinter euch? Und eure Kinder? Erzählen euch beim Abendessen von ihrem spannenden Tag im ROBY CLUB. Sonne, Wind und ROBINSON = Familienparadies. ROBINSON IERAPETRA

Unser Eldorado für aktive Urlauber? Findest du auf Kreta! Bei einer Partie Tennis, Beachvolleyball oder Fußball sind schnell Mitspieler für deine Lieblingsmomente gefunden. Und auch unsere jüngsten Gäste erleben im ROBY CLUB auf rund 1.800 qm Spiel, Spaß und spannende Abenteuer. ROBINSON KHAO LAK

Wenn dein Blick durch das üppig-grüne Gartenparadies schweift und du nach wenigen Schritten am kilometerlangen Sandstrand stehst, dann weißt du es: hier hast du das Urlaubsglück gefunden. Egal ob als Familie, Paar oder alleinreisend, die fantastische Lage unseres thailändischen Clubs direkt am türkisblauen Meer bietet die perfekte Kulisse für einen Traumurlaub. ROBINSON LANDSKRON

Ob du die fantastische Berglandschaft beim Wandern oder Biken eroberst, bleibt dir überlassen - atemberaubende Aussichten sind dir gewiss. Direkt am wunderschönen Ossiacher See in Kärnten liegt unser kleines Paradies. Optimal für euren Lieblingsurlaub mit einer Portion WellFit im Spa oder Spaß für die Kleinen im ROBY CLUB. generated with ISM

Überzeugt? Dann haben wir hier noch mehr Clubs und die besten Angebote für deinen Halbzeit Urlaub.

