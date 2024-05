Lesezeit: 3 min

Amtsdeutsch, kaum Verständliches aus Medizin oder Politik, Schachtelsätze: Es geht einfacher, sagen viele - und fordern mehr Leichte Sprache. Was genau ist das, wie geht sie und wer profitiert? Auch die Wirtschaft braucht mehr Sprachkompetenz von Mitarbeitern.

Wortfindung: Scrabble-Spieler sitzt an einem Spieltisch anlässlich der 14. Deutschen Scrabble-Meisterschaft in Minden und legt ein Wort in deutscher Sprache. (Foto: dpa)

Foto: Friso Gentsch