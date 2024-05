Destiny 2: So kannst du dein Spiel verbessern

Lesezeit: 3 min

Skycoach bietet auch für Destiny 2 einen Boosting- und Coaching-Service an. Unter Boosten in Destiny 2 ist der Service im Netz zu erreichen.

Das Game

Destiny 2 wurde von Bungie entwickelt und kam 2017 heraus. Danach gab es mehrere neue Missionen. Der Spieler benötigt einen Bungie-Namen, um an dem Spiel teilzunehmen. Destiny 2 ist ein Sci-Fi-Game, in dem die Ausgangssituation folgende ist: Außerirdische greifen die Erde an und zerstören sie bis auf eine kleine Festung, besetzt mit Hütern, in deren Rolle der Gamer schlüpfen kann, um die Erde gegen die Aliens zu verteidigen und zu alter Stärke zurückzuführen.

Das Spiel ist ein Ego-Shooter mit Rollenspieleinflüssen. Du hast verschiedene Waffen zur Verfügung – z. B. Sturmgewehre, Schrotfinten, Pistolen usw.

Du hast die Möglichkeit, deinen Charakter aufzuleveln, Fähigkeiten zu verbessern und neue dazuzugewinnen.

In dem Game gibt es 3 Klassen: Titan (ein Tank), Jäger, die besonders wendig sind, und Warlocks, also Magier.

Du findest eine Storykampagne vor mit Nebenmissionen, Mini-Dungeons, Strikes (Gruppeninstanzen) sowie Raids, die normalerweise mit 6 Spielern ausgefochten werden. Außerdem gibt es Welt-Events.

Du kannst Destiny 2 im PvP- (Spieler gegen Spieler) oder im PvE- (Spieler gegen Umgebung) Modus spielen. Für das Bestehen von Prüfungen erhältst du Belohnungen.

Die Bewertung von Destiny 2 bei [www.browsergames.de] liegt bei 4,5 von 5 Sternen.

Destiny 2 Boosting und Coaching

Skycoach bietet unter Boosten in Destiny 2 einen Service auch dafür an. Es ist die führende Plattform für Ingame-Services durch Pro-Spieler und auch speziell für die Region Europa erreichbar.

Ablauf

Für alle Services von Skycoach gilt die folgende Vorgehensweise: Du wählst einen Service aus und kannst noch zusätzliche Details mit den Angestellten absprechen. Dabei kannst du evtl. Sonderwünsche via Chat absprechen. Sichere Bezahlarten stehen zur Verfügung, die deine Daten und dein Geld schützen.

Dann kannst du den Status deiner Bestellung in Echtzeit verfolgen, wirst sofort mit einem Pro-Player verbunden und brauchst nur noch deine Belohnungen zu genießen.

Angebot von Skycoach

Du bekommst den Support durch Pro-Player aus einem In-House-Boosting-Team. Deine Sicherheit wird gewährleistet durch eine VPN-Verbindung sowie eine Geld-zurück-Garantie und du genießt Instant-Order-Processing.

Das Team von Skycoach verspricht dir getreu nach dem Firmenmotto „es hart zu versuchen“ dein Spieleerlebnis zu steigern. Sie versprechen dir die Verbindung mit freundlichen Angestellten und Pro-Playern sowie Datenschutz.

Skycoach hilft Boosten

Die Firma verbessert deine Spieleerfahrung. Du kannst langweilige Routinen umgehen. Ihr Ziel ist es, dir bei Problemen zu helfen und Ziele zu erreichen. So kommst du leichter an attraktive Waffen heran, die Spiele-Erfahrung wird besser, Zeitfresser werden erledigt.

Boosting-Methoden

Dem Gamer werden zwei Modi angeboten: Zum einen der Recovery Service, der ferngesteuert über den Spieleraccount abläuft. Er spart Zeit und wird vor allem weniger erfahrenen Spieler*innen empfohlen, da er auch eine Erfolgsgarantie beinhaltet. Hier übernehmen erfahrene Pros deinen Account und spielen statt dir. Datenschutzmäßig ist es also nicht 100 %-ig sicher, aber dafür erfolgversprechender.

Das Zweite sind die Sherpa-Services. Hier nimmt dich ein Pro wie ein Sherpa auf dem Mount Everest an die Hand und führt dich durch Missionen oder Raids. Das bedeutet, du spielst im Selfplaymodus, und der Pro leitet dich an und gibt dir Tipps. Die Vorteile liegen in der Lernerfahrung, die du machst, und dem Gemeinschaftserlebnis, das dir geboten wird. Allerdings ist der Erfolg nicht garantiert, es ist nur begrenzt verfügbar und benötigt mehr Zeit, Einsatz und Geld, um die Ziele zu erreichen.

Wer welchen Service buchen sollte, hängt ganz vom Spieler-Typen ab.

Boosten in Destiny 2

Wer arbeitet als Pro für Skycoach? Das Unternehmen verspricht, dass es nur Gamer als Pros einsetzt, die einen großen Erfahrungsschatz und Fähigkeiten in Bezug auf Destiny 2 besitzen. Die Kriterien, die sie erfüllen müssen, sind die Folgenden:

- höchste Fertigkeiten (Erfahrung und Fertigkeiten in verschiedenen Bereichen des Games)

- Top 1 % in den Prüfungen, bei Trial of Osiris nur die besten Spieler

- Diamond Raiders, nur Top-Player

- Professioneller Zugang

- Kundenorientierte Zeitplanung

- Effiziente Erledigung

Einzelheiten zum Boosten

a) Boosten ist auf jeden Fall legal, weil es den Terms of Service des Herstellers nicht widerspricht.

b) Man sollte bei der Auswahl des Boosting-Services darauf achten, dass eine interne Kontrolle gewährleistet ist und dass möglichst viele positive Kritiken im Netz erschienen sind.

c) Carry bedeutet, dass man bei einem Raid durch erfahrene Gamer „getragen“, also unterstützt wird.

Vorgehensweise

Im Pilot-Modus gibt man seine Account-Details aus dem Spiel weiter. Der Pro-Spieler loggt sich damit ein und übernimmt einen Teil des Spiels. Geschützt durch Premium-VPN verdeckst du deinen Account-Transfer.

Im Sherpa-Modus gibst du nur deinen Bungie-Namen weiter und meisterst gemeinsam mit dem Pro-Player die Anforderungen.

Möglichkeiten

Es gibt viele Gelegenheiten und Zwecke, zu denen du Boosting und Coaching bei Destiny 2 einsetzen kannst.

Ein Beispiel ist das Angebot „Tag 1 des Final Shape Raids“. Die Dauer beträgt 24 Stunden. Heute ist schon eine Vorbestellung für Freitag, den 07. Juni 2024 möglich und wird auch empfohlen, da der Ansturm gewaltig sein wird und du so am Anfang der Warteschlange stehen wirst.

Die Besonderheit dieses Raids ist, dass du nur eine Chance hast, diese ultimative Gelegenheit zu bestehen. Wenn du sie nicht jetzt wahrnimmst, wird sie für immer verloren sein.

Nach erfolgreicher Durchführung stehen dir die Erst-Erreichung, die neuen Waffen und Rüstungen sowie alle Loots, die während der Mission anfallen, zu.

Ein weiteres Beispiel aus dem großen Angebot von Boosten in Destiny 2 ist das Waffen-Set aus der Schlacht von Osiris. Hierfür benötigst du voraussichtlich vier bis acht Stunden. Es kann nur sein, dass eine Wartezeit entsteht, wenn bestimmte Waffen gerade nicht im Umlauf sind.