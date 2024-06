Lesezeit: 2 min

Digital zu shoppen, gehört für viele zum Alltag. Fallstricke und Täuschungen auf Portalen sind aber hartnäckige Ärgernisse, wie Verbraucherschützer beobachten.

Mann mit einer Bankkarte in der Hand sitzt am Laptop und schaut sich Angebote auf der Online-Shopping-Seite von Amazon an. Nicht nur am Black Friday: Online-Shopping liegt im Trend. (Foto: dpa)

Foto: Mohssen Assanimoghaddam