Staatsverschuldung am Limit: Stehen wir vor dem finanziellen Abgrund?

Lesezeit: 2 min

Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Rand eines Abgrunds. Mit jedem Tag bröckelt der Boden unter Ihren Füßen weiter ab. Genau in dieser Situation befinden wir uns alle – dank der explodierenden Staatsverschuldung weltweit. Was wie ein abstraktes Problem der Regierungen klingt, könnte schon bald Ihr Erspartes, Ihre Altersvorsorge und Ihren Lebensstandard bedrohen. Die Uhr tickt, und die Frage ist nicht ob, sondern wann dieser Schuldenberg über uns zusammenbricht.

Foto: Boris Roessler