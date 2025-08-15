Technologie

KI-Phone der Telekom: Angriff auf Apple und Samsung

Ein Smartphone ohne sichtbare Apps – die Telekom wagt den Bruch mit einer jahrzehntelangen Gewohnheit. Ihr neues KI-Phone setzt ganz auf Sprachsteuerung und verzichtet auf das klassische App-Menü. Der Erfolg hängt davon ab, ob Kunden bereit sind, die gewohnte Bedienung gegen Künstliche Intelligenz einzutauschen – und ob der günstige Preis reicht, um gegen Apple und Samsung zu bestehen.