Lesezeit: 4 min

Die Weizenernte in Europa, Russland und den USA ist in vollem Gange. Doch Überschwemmungen und Dürren sowie der anhaltende Ukraine-Krieg dürften die Preise für Weizen und Gerste weiter in die Höhe treiben. In Importländern wie Ägypten bekommen die Verbraucher die Folgen bereits zu spüren. Dort ist subventioniertes Brot um 300 Prozent teurer geworden.

Der anhaltende Krieg in der Ukraine und klimatische Extremereignisse üben auch erheblichen Druck auf die ohnehin schon schwankungsanfälligen Getreidemärkte aus (Foto: dpa). Foto: Sven Hoppe

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Auswirkungen extreme Wetterbedingungen und geopolitische Spannungen auf die Getreideernte und -preise haben

Wie die aktuellen Ernteprognosen von Weizen und Gerste die landwirtschaftlichen Märkte weltweit beeinflussen

Welche Maßnahmen und Herausforderungen für Länder wie Ägypten bestehen, die stark von Weizenimporten abhängig sind article:full_access

