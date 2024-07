Lesezeit: 2 min

Im Mai 2024 lag der Frauenanteil in den Aufsichtsräten deutscher Dax-Unternehmen bei 37,3 Prozent und in den Vorständen bei 19,3 Prozent, ein neuer Höchstwert. Trotz dieser Fortschritte ist Parität in den Chefetagen noch nicht erreicht.

37,3 Prozent der Aufsichtsratspositionen sind von Frauen besetzt, ein Rekordwert für Dax-Unternehmen. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

