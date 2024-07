Lesezeit: 2 min

Die starke Leistung von SAP hat dem DAX am Dienstag zu einer fortgesetzten Erholung verholfen. Die Aktie des Software-Herstellers erreichte dabei ein Rekordhoch. Grund dafür waren gute Bilanzen und der angekündigte SAP-Stellenabbau. Auch die positive Stimmung an den US-Börsen trug zur Unterstützung des deutschen Leitindex bei. Besonders Technologieaktien halfen am Montag bei der Stabilisierung, nachdem es zuletzt zu erheblichen Verlusten gekommen war.

An der Frankfurter Börse legte der DAX ein Comeback hin - auch dank der starken SAP-Aktie (Foto: dpa). Foto: Arne Dedert

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie SAP-Aktien dem DAX zum Comeback verhelfen

Welche Rolle die US-Börsen bei der DAX-Erholung spielen

Was die Sommerferien für die Börsenaktivität bedeuten article:full_access

