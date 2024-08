Lesezeit: 4 min

Die Wirtschaft in Ostdeutschland erholt sich und wuchs zuletzt schneller als die in Westdeutschland. Jetzt ziehen die ostdeutschen Hochschulen nach: Eine Studie zeigt einen stärkeren Zuwachs an Innovationen und Patentanmeldungen als im Westen. Auch im internationalen Vergleich fallen führende westdeutsche Universitäten immer mehr zurück. Der „Osten“ dagegen holt auf – trotz aller Vorurteile. Woran liegt das?

Exzellenz in Forschung und Lehre: TU Dresden belegt beim CHE-Hochschulran­king Spitzenplätze in MINT-Fächern. (Foto: dpa) Foto: Robert Michael

Lesen Sie in diesem Artikel: Patentanmeldungen: Zwei ostdeutsche Bundesländer vorne liegen

Wie Ostdeutschland und die Wirtschaft davon profitieren

Welche Gründe Forschung und Innovationen erfolgreich machen article:full_access

