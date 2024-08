Lesezeit: 3 min

Bei einem "Festival der Vielfalt" in Solingen sticht ein Angreifer auf Menschen ein und entkommt zunächst. Der IS beansprucht das Attentat mit mehreren Toten für sich. Am Samstagabend verhaftet die Polizei einen Mann in einer örtlichen Flüchtlingsunterkunft – ist er der Täter des Solingen-Anschlags? Was bisher bekannt ist ...

Einsatzkräfte der Polizei sind in der Innenstadt von Solingen im Einsatz. Bei der Attacke auf der 650-Jahr-Feier der Stadt hat es Todesopfer und Verletzte gegeben (Foto: dpa). Foto: Thomas Banneyer

Im Folgenden: Drei Tote und acht Verletzte bei Messerattacke in NRW

IS beansprucht Solingen Anschlag: Was steckt wirklich hinter der Tat?

