Lesezeit: 2 min

Weite Teile der Bevölkerung halten Handystrahlung für schädlich. Angeblich erhöht es das Krebsrisiko. Forscher haben nun Studien aus aller Welt dazu analysiert und geben Entwarnung.

Eine Frau liegt mit einer Decke auf einem Sofa und schaut sich auf Instagram-Video auf ihrem Smartphone an. Laut einer neuen Studie ist eine solche Handynutzung in Bezug auf die Strahlung nicht so schädlich, wie manche glauben. (Foto: dpa)

Foto: Weronika Peneshko