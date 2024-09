Lesezeit: 4 min

Lichtblicke am deutschen Technologie-Horizont schimmern immer wieder mal durch - und oftmals ganz unverhofft. Das Startup „DeepL“ ist ein gutes Beispiel dafür. Ohne je groß in die Schlagzeilen geraten zu sein, hat sich der in Köln sitzende Onlinedienst für maschinelle Übersetzungen zum Einhorn der deutschen KI-Szene und einer Art Wunder-Anwendung empor gearbeitet.

DeepL-App: Das Übersetzungsprogramm ist hier im Play Store auf dem Google Pixel 8 Pro zu sehen. DeepL hat eine neue Generation des Sprachmodells (LLM) auf den Markt gebracht, um die Qualität seiner maschinellen Übersetzungen messbar zu erhöhen. (Foto: dpa) Foto: Christoph Dernbach

Im Folgenden: Wie kulturelle und Sprachbarrieren in Windeseile überwunden werden können

Warum DeepL hofft, den Wettbewerb gegen die Big Player aus Silicon Valley zu bestehen

Wie das Mastermind der Firma eigene Sprachdefizite in Deutschland überwunden hat 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar. Hier anmelden

Anmelden

Registrieren Benutzername oder Email-Adresse Passwort Code (just numbers) Anmelden Wenn Sie zuvor über FB / G + angemeldet waren, verwenden Sie bitte die Funktion 'Passwort vergessen' und geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten dann einen Link über den Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Passwort vergessen? Nach Eingabe Ihres Namens oder Ihrer Emailadresse erhalten Sie eine Email, in der Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Benutzername oder Email Absenden Lesen Sie viele Artikel kostenfrei. Newsletter bestellen, registrieren und weiterlesen.

Keine Verpflichtung - kein Abo. Emailadresse Passwort Passwort wiederholen Ich erkläre mich mit den AGB einverstanden (AGB...) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir der tägliche redaktionelle Email-Newsletter DWN-Telegramm an meine Emailadresse geschickt wird. Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der BF Blogform Social Media GmbH widerrufen, z.B. per Email an leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Registrieren Sie sind bereits registriert? Anmelden Hilfe bei der Anmeldung und Registrierung: leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Es gelten unsere AGB und Datenschutzbestimmungen