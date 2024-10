Lesezeit: 3 min

Die Kosten für die Beamten in den Ministerien haben sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Von 2030 bis 2040 sollen die dadurch entstehenden Mehrkosten alleine 11,6 Milliarden Euro betragen. 7000 neue Stellen wurden bereits geschaffen. Wer warum so viele Stellen aufgebaut hat und wie das weitergehen soll.

7000 neue Beamtenstellen wurden in den Ministerien geschaffen mit Mehrkosten im zweistelligen Milliardenbereich bis 2040 (Foto: dpa). Foto: Jens Büttner

Im Folgenden: Wie sich der Beamtenpool entwickelt hat

Warum so viele neue Stellen geschaffen wurden

Wer die Treiber bei der Kostenentwicklung sind

