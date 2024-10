Lesezeit: 4 min

Noch knapp zwei Wochen bis zur US-Präsidentenwahl. Die demokratische Kandidatin Kamala Harris tritt mit der prominenten Republikanerin und ehemaligen Kongress-Abgeordneten, Liz Cheney, in den möglicherweise entscheidenden „Swing States“ auf, unter anderem in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Nicht nur Cheney, aber auch Barack und Michelle Obama geben Harris starken Rückenwind in der kritischen Endphase der US-Wahlkampftour. Wieso ist die Unterstützung der Obamas gerade jetzt so wichtig für Harris?

Yes, she can: Ex-US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle kämpfen mit gemeinsamen Kräften, damit Kamala Harris zur nächsten Präsidentin der USA gewählt wird (Foto: dpa).

Im Folgenden: Was die Obamas und Kamala Harris stark verbindet

Die Details der Events für den Harris „Obama-Boost“ in der letzten Wahlkamp-Phase

