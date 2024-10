Lesezeit: 5 min

Konservativ, aber aufgeklärt. Patrioten zwar, doch keine Eiferer. Republicans der alten Schule! Der frühere Senator John McCain aus Arizona, ein Kriegsheld, vom Vietkong gefangen und gefoltert worden, gilt selbst posthum als Vorbild des aufrechten Politikers in der Tradition Lincolns. Mitt Romney aus Utah ist auch so ein Typ - mit mächtig Einfluss. Er hat sich eingereiht in die Anti-Trump-Rebellion seiner Partei. Weil die sich dezidiert pro Kamala Harris engagiert und ausspricht, zeitigt das landesweit Wirkung.

Republicans pro Harris: Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung vor der ehemaligen republikanischen Kongressabgeordneten Liz Cheney (r.) am Ripon College. (Foto: dpa)

Im Folgenden: Warum die Anti-Trump-Rebellion in Reihen der Republicans geradezu revolutionär ist

Wer sich alles eingereiht hat in der republikanisch-roten Pro-Harris-Bewegung

Wie gerade in Georgia die aufrechten Verfassungspatrioten ein Problem für die Trumpisten bedeuten

