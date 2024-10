Japans Regierungschef kämpft nach Wahldebakel um Machterhalt

Lesezeit: 2 min

Japans Wählerinnen und Wähler haben die Partei des neuen Ministerpräsidenten Ishiba für einen Finanzskandal abgestraft. Nach dem Verlust der Unterhausmehrheit benötigt Ishiba Hilfe zum Weiterregieren.

Japans Ministerpräsident und Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei (LDP), Shigeru Ishiba, spricht am Sonntag, 27. Oktober 2024, in der LDP-Zentrale in Tokio zu den Medien über die Unterhauswahlen

Foto: Takashi Aoyama