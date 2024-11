Lesezeit: 4 min

Allein in Deutschland leiden fünf Millionen Menschen an Beschwerden im Bewegungsapparat. Dr. Michaela Noll produziert mit ihrem Biotechnologie-Unternehmen Meidrix Biomedicals ein Gel, das Gelenk-Defekte mit nur einer Injektion verheilen lässt. Heute ist der ChondroFiller in 25 Ländern weltweit zugelassen und CE-zertifiziert – dank Unterstützung aus China.

Flüssige Kollagen-Matrix: Die baden-württembergische Firma Meidrix Biomedicals hat eine Knorpel-Therapie entwickelt, deren Wirkstoff sie in 25 Länder exportiert. (Foto: meidrix) Foto: mark hindley

Im Folgenden: Was die Therapie so einzigartig macht

Warum Dr. Michaela Noll sich für eine chinesische Investorin entschieden hat und was chinesische Investoren von deutschen unterscheidet

