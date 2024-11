Lesezeit: 3 min

Viele Menschen erinnern sich an den 9. November 1989 als einen bewegenden Moment in der deutschen Geschichte. Doch einige Facetten dieses Tages sind nach 35 Jahren kaum mehr im Gedächtnis geblieben.

Ein Mann fährt an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße an Mauerresten vorbei (Foto: dpa).

Foto: Sebastian Gollnow