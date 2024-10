Lesezeit: 3 min

Teilen article_share:article

Die CDU Sachsen arbeitet mit dem BSW zusammen – dagegen regt sich Widerstand in der Union: Frühere Parteigrößen und Repräsentanten der friedlichen Revolution von 1989 fordern statt einer Brombeer-Koalition eine CDU-Minderheitsregierung. In einem offenen Brief kritisieren sie vor allem BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht. Ihr Vorwurf: Die Partei fange sich den „Betonflügel der SED“ ein.

Einige Mitglieder der CDU-Sachsen rufen in einem offenen Brief dazu auf, eine Koalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) abzulehnen. Sie streben eine CDU-Minderheitsregierung an (Foto: dpa). Foto: Rabea Gruber

Im Folgenden: Warum mehrere Granden der sächsischen CDU scharfe Kritik üben

Was gegen eine mögliche Brombeer-Koalition spricht

Warum es nach der Landtagswahl keine „Brandmauern“ geben darf 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Sie möchten Zugriff? Jetzt weiterlesen für nur 2,99 EUR/Woche ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel