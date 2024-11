Lesezeit: 5 min

Teilen article_share:article

Alles andere als ein Jubiläum: Seit 1.000 Tagen führt Russland am heutigen Dienstag seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein Ende ist nicht in Sicht. Trotzdem ist von möglichen Verhandlungen oder Deals die Rede. Wie stehen die Friedenschancen? Was passieert, wenn die USA sich zurückziehen sollten?

Krieg und Tod: Menschen legen während der Beerdigung auf dem Lytschakywskyj-Friedhof Blumen am Grab der Sprachprofessorin und ehemaligen Parlamentsabgeordneten Iryna Farion nieder, die am 19. Juli vor ihrem Haus durch einen Kopfschuss getötet wurde. (Foto: dpa) Foto: -

Im Folgenden: Warum Russland kein Erbarmen zeigt und nicht verhandeln will

Wie sich die Ukraine aufopferungsvoll gegen die Besetzung und Zerstörung ihres Landes wehrt

Weshalb der Westen zwar hilft, aber nicht wirklich Russland in die Schranken weisen will 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

6 Monate Zugriff für nur 3,49 EUR/Monat ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel