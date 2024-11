Angela Merkel: Schuldenbremse-Reform notwendig für Zukunftsinvestitionen

Lesezeit: 1 min

Vor Kurzem sind die Merkel-Memoiren erschienen, in denen sich die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel unter anderem für eine Reform der Schuldenbremse ausspricht - im Gegensatz zu vielen Politikern der Union. Laut der Altkanzlerin braucht es eine Schuldenbremse-Reform, um mehr Spielraum für Zukunftsinvestitionen zu schaffen.

"Die Idee der Schuldenbremse bleibt mit Blick auf nachfolgende Generationen richtig", schreibt die 70-jährige CDU-Politikerin in ihren Memoiren, die sie heute in Berlin präsentieren will. "Um jedoch gesellschaftliche Verteilungskämpfe zu verhindern und den demografischen Wandel zu berücksichtigen, muss die Schuldenbremse reformiert werden, damit eine höhere Schuldenaufnahme für Zukunftsinvestitionen ermöglicht wird."

Herausforderungen durch Verteidigungsausgaben und Investitionen

Deutschland müsse, so Angela Merkel, "damit umgehen, dass es aufgrund hoher Verteidigungsausgaben zu Zielkonflikten mit anderen Politikbereichen kommen wird". Ausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung reichten bei weitem nicht aus. Um dennoch den Wohlstand zu sichern, seien Investitionen in Forschung und Entwicklung von mindestens 3,5 Prozent des BIP nötig. Darüber hinaus werde erhebliches Kapital für die Entwicklungszusammenarbeit sowie die klimaneutrale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft bis 2045 benötigt.

Die Schuldenbremse, die seit 2009 im Grundgesetz verankert ist, verbietet es Bund und Ländern weitgehend, ihre Haushalte durch neue Kredite zu finanzieren. Während die Länder einem absoluten Verschuldungsverbot unterliegen, darf der Bund neue Kredite in Höhe von maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufnehmen. Notlagen erlauben jedoch Ausnahmen von dieser Regelung.

Schuldenbremse-Reform: Merkels Äußerungen spalten die Union

Im Vorfeld der für den 23. Februar geplanten Bundestagswahl könnten Angela Merkels Äußerungen die Union vor eine Herausforderung stellen. CDU/CSU betonen seit Jahren die Wichtigkeit der Schuldenbremse. Dennoch hatte CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz jüngst erklärt, dass die Schuldenbremse ein technisches Thema sei und eine Reform der Schuldenbremse in Betracht gezogen werden könne. Dabei stellte Merz klar, dass eine Anpassung nur sinnvoll sei, wenn sie Zukunftsinvestitionen, Fortschritt oder den Lebensgrundlagen kommender Generationen zugutekomme.

Merkel-Buch: Vorstellung im Deutschen Theater

Angela Merkel wird ihre Memoiren, die sich auch mit der Schuldenbremse-Reform sowie der Notwendigkeit von Investitionen beschäftigen, im Deutschen Theater in Berlin vorstellen.