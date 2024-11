Zu Weihnachten Zukunft schenken

Lesezeit: 2 min

Gerade zu Weihnachten wünschen sich viele Menschen, etwas von ihrem Glück zu teilen und sich für diejenigen zu engagieren, die es nicht so gut haben. Eine Möglichkeit für Unternehmen, zu Weihnachten etwas zurückzugeben, ist die Aktion „Spenden statt Schenken“ von SOS-Kinderdorf.

Es ist ein Moment, den viele Unternehmerinnen und Unternehmer kennen. Weihnachten rückt in großen Schritten näher und damit die Frage: Was schenken wir diesmal unseren Mitarbeitenden? Und: Worüber würden sich unsere Kundinnen und Kunden freuen? Letztes Jahr hatten wir den Präsentkorb mit italienischen Spezialitäten. Alternativ die Dankeschön-Pralinés „Merry Christmas“ und eine Flasche Rotwein. Ganz nett, sicher. Aber brauchen die Beschenkten diese Präsente wirklich? Und könnte man das Budget für sie vielleicht anders sinnvoller einsetzen? Die Aktion „Spenden statt Schenken“ von SOS-Kinderdorf bietet Unternehmen deshalb die Gelegenheit, statt in Geschenke in die Zukunft von Kindern und Familien zu investieren.

Wertvolles gesellschaftliches Engagement

Das Prinzip von „Spenden statt Schenken“ ist ganz einfach: Das Budget für Firmengeschenke wird in eine Spende umgewandelt. Kinder, Jugendliche und Familien erfahren mit diesem Geld ganz konkrete Hilfe: SOS-Kinderdorf schenkt alleingelassenen Kindern damit ein neues Zuhause, finanziert Maßnahmen für Gesundheit und Bildung und gibt Familien in Not eine neue Perspektive.

Was gibt es Schöneres, als den Menschen Freude zu schenken, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen? Oft sind das Kinder, die Schwächsten unserer Gesellschaft.

Davon können auch Unternehmen profitieren: Denn mit einer solchen Spende zeigen sie, dass ihnen Probleme wie Kinderarmut und Chancenungerechtigkeit nicht egal sind – und dass sie soziale Verantwortung übernehmen. So tun Unternehmen zu Weihnachten Gutes und leben gleichzeitig ihren Kunden und Geschäftspartnern gesellschaftliches Engagement vor.

Unternehmen als Vorbilder

Engagierte Mütter und Väter, eine liebevolle Familie waren schon immer der Anker im Leben jedes Menschen, vor allem von Kindern. Vorbilder, die uns ermuntern, eigene Wege zu gehen. Solche Vorbilder können auch Unternehmen sein, denn auch sie stehen zunehmend im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Sind ihre Produktionsbedingungen fair? Setzen sie sich für Diversität ein? Bieten sie moderne Arbeitsmöglichkeiten? Und vor allem: Lassen sie die Gesellschaft an ihrem Erfolg teilhaben? Schon lange gehen unternehmerischer Erfolg und nachhaltiges und sozial verantwortliches Handeln Hand in Hand. Wer sich engagiert, wird von Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden positiver wahrgenommen. Für Firmen, die ihr Engagement für „Spenden statt Schenken“ nach außen kommunizieren wollen, stellt SOS-Kinderdorf deshalb Materialien wie Online-Banner, Printeinleger oder SOS-Partner-Signets zur Verfügung.

SOS-Kinderdorf als starker Partner

SOS-Kinderdorf setzt sich seit knapp 70 Jahren für den Schutz und das Wohlergehen von Kindern und Familien in Deutschland und der Welt ein. In den SOS-Kinderdörfern finden Kinder, die aus den verschiedensten Gründen nicht mehr bei ihren Eltern leben können, ein liebevolles neues Zuhause. Darüber hinaus unterstützt die Organisation Familien mit Angeboten wie Erziehungs- und Familienberatung, Frühförderung und Mehrgenerationenhäusern und hilft Jugendlichen auf dem Weg in Ausbildung und Beruf. Viele dieser Projekte wären ohne die Unterstützung von Spendengeldern nicht möglich.

Seit knapp 70 Jahren macht sich SOS-Kinderdorf für die Rechte und Anliegen von Kindern und Jugendlichen stark und hilft in familiären Notlagen. Denn jedes Kind verdient ein Aufwachsen in Liebe und Geborgenheit.

Mit der Spende Gutes tun – ganz konkret

Wie Unternehmen ihre Weihnachtsspende genau einsetzen, bleibt ihnen überlassen. Sie können zum Beispiel vor Ort in ihrer Region etwas Gutes tun oder ihre Spende in nationale oder internationale Projekte fließen lassen. Dabei hat SOS-Kinderdorf sich verschiedenen Kontroll- und Transparenzmechanismen verpflichtet und ist unter anderem Träger des DZI-Spendensiegels. So stellt die Organisation sicher, dass jede Spende dort ankommt, wo sie am nötigsten gebraucht wird, und dass nicht nur zu Weihnachten Kinderaugen wieder strahlen.